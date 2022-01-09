На Западе испугались зависимости от России из-за действий Германии

Отказ Германии от ядерной энергетики может стать причиной зависимости Европы от российского газа. Об этом сообщает Telegraph.

По данным издания, Германия закрыла три из шести АЭС в стране, к концу года страна планирует закрыть все остальные станции. По словам эксперта Михаэля Либрайха, закрытие АЭС — «абсурд и ужасная ошибка».

«Я бы назвал это климатическим преступлением. Отказ от крупной Белхатувской угольной электростанции в Польше принес бы намного больше пользы природе», — сказал он.

Вывод из строя АЭС в Германии — это «опасный путь», который увеличивает зависимость континента от угля и российского газа, отметила автор статьи Рейчел Миллард.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев призывает США поддержать закон о санкциях против газопровода «Северный поток — 2».

До этого в СМИ появилась информация, что американские сенаторы 14 января проведут голосование по вопросу санкций против «Северного потока — 2». Чтобы законопроект был одобрен, его должны поддержать 60 членов Сената.