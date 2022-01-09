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Блинкен заявил, что «Россия приставила пистолет к голове Украины»

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Leah Millis/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не ожидают какого-то прорыва от переговоров с Россией на следующей неделе. Об этом он сообщил Reuters.

По его словам, трудно ждать прогресса, когда «Россия приставила оружие к голове Украины».

Ранее Блинкен заявил, что на российско-американских переговорах по безопасности вряд ли будут достигнуты значимые успехи, пока войска РФ, по версии Вашингтона, находятся вблизи границы с Украиной.

До этого стало известно, что делегация России прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности.

В состав межведомственной делегации вошли представители министерства иностранных дел и обороны России. Российское дипведомство возглавляет заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Американскую дипломатию представляет первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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