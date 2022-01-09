Блинкен оценил вероятность прогресса на переговорах с Россией по гарантиям безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на российско-американских переговорах по безопасности вряд ли будут достигнуты значимые успехи, пока войска РФ, по версии Вашингтона, находятся вблизи границы с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ABC.

«Что касается реального прогресса, очень трудно представить, что он будет, пока имеет место текущая эскалация, когда Россия держит Украину под дулом пистолета, 100 тыс. военных у границы, есть возможность очень быстро увеличить их численность вдвое», — рассказал Блинкен.

Ранее стало известно, что делегация России прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности.

В состав межведомственной делегации вошли представители министерства иностранных дел и обороны России. Российское дипведомство возглавляет заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Американскую дипломатию представляет первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.