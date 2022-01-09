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Госсекретарь США осудил приказ президента Казахстана стрелять на поражение

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Alex Edelman/Pool via CNP/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение при подавлении беспорядков, передает ТАСС.

«Я осуждаю это заявление. Если это национальная политика, то осуждаю эту политику», — сказал он.

Блинкен добавил, что несколько дней назад говорил по телефону с главой МИД Казахстана и выразил мнение, что казахстанским властям следует мирно решать проблемы и гарантировать защиту прав мирных протестующих.

Ранее Токаев в ходе обращения к народу заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения, так как Казахстану «пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами».

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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Протесты в Казахстане
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