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Президент Казахстана произведет кадровые перестановки

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали заявил, что глава государства произведет кадровые перестановки 11 января. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Хабар 24».

«11 января будут кадровые перестановки, без слов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев самостоятельно принимает решения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, сообщает Sputnik Казахстан.

Уали подчеркнул, что его заявление связано с «разного рода интерпретациями в блогосфере последних решений и обращений главы государства». Пресс-секретарь также добавил, что Токаев самостоятельно действовал во все трагические дни и все свои обращения к соотечественникам писал сам, не прибегая к помощи консультантов.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

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