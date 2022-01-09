Посол РФ в Казахстане предостерег от попыток навредить России и ее союзникам

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в интервью ТАСС предостерег недоброжелателей России от попыток навредить ей и ее союзникам.

«Нашим недругам не стоит искушать судьбу. Россия сейчас — не Россия девяностых. Те, кто попробует нас и наших друзей укусить, останутся без зубов», — сказал он.

По словам Бородавкина, сомнений в том, что в развязывании событий в Казахстане принимали участие иностранные силы, нет. Посол подчеркнул, что недруги Казахстана воспользовались ошибкой с повышением цен на топливо в стране и реализовали заговор.

«То, что во всем этом участвовали враждебные республике силы извне, не вызывает сомнений», — подчеркнул дипломат.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Ранее в Министерстве обороны Казахстана сообщили, что на воинские части в Казахстане готовились попытки нападения, экстремисты хотели их захватить.