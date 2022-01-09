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Пресс-служба Токаева заверила, что президент Казахстана самостоятельно принимает решения

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев самостоятельно принимает решения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, сообщает Sputnik Казахстан.

«Касым-Жомарт Токаев является высшим должностным лицом государства, председателем Совета безопасности. И в этом качестве он самостоятельно принимает решения», — сказал он.

Уали подчеркнул, что его заявление связано с «разного рода интерпретациями в блогосфере последних решений и обращений главы государства». Пресс-секретарь также добавил, что Токаев самостоятельно действовал во все трагические дни и все свои обращения к соотечественникам писал сам, не прибегая к помощи консультантов.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Ранее сообщалось, что экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев самостоятельно передал пост председателя Совета безопасности действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву.

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Протесты в Казахстане
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