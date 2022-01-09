Россия фиксировала неоднократные попытки вмешательства извне в дела Казахстана

Россия обладает данными, которые свидетельствуют о том, что во внутренние дела Казахстана производилась попытка иностранного вмешательства, которая в итоге негативно повлияла на порядок в республике. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Ранее стало известно, что в результате беспорядков в Казахстане возбуждено 125 уголовных дел и задержано более пяти тысяч человек.