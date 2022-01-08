В МИД назвали «детским лепетом» заявления Блинкена о роли РФ в Казахстане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла «детским лепетом» слова госсекретаря США Энтони Блинкена о роли Москвы в урегулировании в Казахстане. Такое заявление она сделала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Дипломат указала, что заявления американской стороны — не русофобия.

«Я считаю, что это отчаяние и отсутствие аргументов. Или отчаяние от отсутствия аргументов», — заявила Захарова.

В связи с этим она призвала посмотреть на ситуации, когда вопросы, которые задают американским представителям о происходящем в Казахстане, ставят их «в публичном плане в тупик».

«Они не знают, что говорить. Посмотрите на этот детский лепет и чушь, которую они несут», — сказала Захарова.

Ранее Блинкен, комментируя прибытие в охваченный протестами и беспорядками Казахстан российских военных, заявил: «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти». За помощью в преодолении «террористической угрозы» к состоящим в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) странам — Россия в их числе — обратился казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.