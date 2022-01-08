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Белый дом отверг причастность США к событиям в Казахстане

Белый дом: США не имеют отношения к протестам и беспорядкам в Казахстане

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Sputnik/РИА «Новости»

Высокопоставленный представитель администрации США во время телефонного брифинга заявил, что его страна не имеет отношения к событиям в Казахстане, передает РИА «Новости».

«Происходящее никак не о нас. Это вопрос не к США», — сказал представитель американской администрации.

По его словам, спрашивать о возможном влиянии событий в Казахстане на ситуацию вокруг Украины и переговоры России и Соединенных Штатах о стратегической стабильности необходимо в Кремле.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен режимом ЧС в Казахстане и призывает власти республики к «пропорциональному ответу» на протесты.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Также Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

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Протесты в Казахстане
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