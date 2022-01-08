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Турция заявила о готовности помочь Казахстану

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Murad Sezer/Reuters

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара готова оказать всяческую помощь и поддержку Казахстану. Его слова приводит агентство «Анадолу».

«Мы верим в то, что наши братья в Казахстане... преодолеют все вызовы, стоящие перед страной... Если Казахстан обратится с какой-либо просьбой к Анкаре, мы будем готовы оказать ее в полном объеме. Турция была и будет рядом с Казахстаном», — сказал Акар.

Министр также привлек внимание к успешным шагам по борьбе с террористическими организациями в регионе.

8 января минобороны Турции выступило с заявлением накануне встречи Россия—НАТО.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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Протесты в Казахстане
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