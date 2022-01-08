The Wall Street Journal: для США вопрос «сдерживания» России важнее проблем Украины

Для США важнее вопрос «сдерживания» России, чем решение проблем Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По мнению авторов статьи, Белый дом верит в идею «российского вторжения».

«Хуже, чем новая война на Украине, было бы позволить Путину запугать НАТО и заставить его отступить из Восточной Европы», — пишут журналисты, комментируя предстоящие переговоры России и НАТО.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что для прогресса в российско-американских переговорах требуется реалистичная позиция Москвы.

До этого во внешнеполитическом ведомстве сообщили о проблемах, связанных с призывом России убрать из стран НАТО ядерное оружие.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что некоторые требования Москвы к Вашингтону по вопросам безопасности являются «абсолютно невыполнимыми». Он добавил, что российские власти знают о том, какие предложения не могут быть выполнены, а какие могут стать предметом диалога.