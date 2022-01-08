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The Wall Street Journal: для США вопрос «сдерживания» России важнее проблем Украины

The Wall Street Journal: для США вопрос «сдерживания» России важнее проблем Украины

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Senior Airman Taylor Crul/U.S. Air Force/AP

Для США важнее вопрос «сдерживания» России, чем решение проблем Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По мнению авторов статьи, Белый дом верит в идею «российского вторжения».

«Хуже, чем новая война на Украине, было бы позволить Путину запугать НАТО и заставить его отступить из Восточной Европы», — пишут журналисты, комментируя предстоящие переговоры России и НАТО.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что для прогресса в российско-американских переговорах требуется реалистичная позиция Москвы.

До этого во внешнеполитическом ведомстве сообщили о проблемах, связанных с призывом России убрать из стран НАТО ядерное оружие.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что некоторые требования Москвы к Вашингтону по вопросам безопасности являются «абсолютно невыполнимыми». Он добавил, что российские власти знают о том, какие предложения не могут быть выполнены, а какие могут стать предметом диалога.

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