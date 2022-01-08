Бывший советник Назарбаева: первый президент Казахстана не появляется на публике из-за болезни

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не появляется на публике и не делает заявлений на фоне беспорядков в стране из-за болезни. Такое мнение выразил его бывший советник, политолог Ермухамет Ертысбаев в эфире телеканала «Атамекен бизнес».

По его словам, если бы Назарбаев не болел, давно бы обратился к народу. При этом Ертысбаев отметил, что это его личное мнение и точной информацией он не обладает.

«И вот как только он тяжело заболел, эта обезумевшая камарилья, которая толпою жадною у трона стояла, она решила устроить весь этот дебош, вооруженный мятеж. Конечная цель — чтобы Токаев дрогнул и уехал, сбежал из страны, как Янукович сбежал в свое время», — добавил он.

Ранее политолог Георгий Бовт заявил, что бывший президент Казахстана, вероятно, бежал в Киргизию, Россию или Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Он напомнил, что в СМИ появлялась информация о самолетах, улетевших из аэропорта Астаны, которые вылетали в Россию и ОАЭ.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Через два дня в Алма-Ате и других городах начались столкновения протестующих с полицией и военными. В ночь на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.