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В Совфеде раскритиковали заявление Блинкена о нерасширении НАТО

Сенатор Пушков напомнил госсекретарю США Блинкену о гарантиях нерасширения НАТО

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о расширении НАТО на восток, усомнившись в его знаниях истории. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Блинкен плохо знает историю. Перед объединением Германии, что тогда было для США и их президента Буша-старшего высоким приоритетом, предшественник Блинкена, госсекретарь США Джеймс Бейкер говорил Горбачеву и Шеварднадзе, что в случае воссоединения Германии Соединенные Штаты были готовы дать обязательство, что Североатлантический альянс «ни на дюйм не продвинется на восток»», — написал Пушков.

Он отметил, что бывший советский лидер осуществил «стратегический просчет», не обязав США и Германию зафиксировать договоренность на бумаге.

По итогам видеоконференции глав МИД стран НАТО Блинкен заявил, что некоторые требования Москвы к Вашингтону по вопросам безопасности являются «абсолютно невыполнимыми». Он полагает, что стратегия России при этом заключается в том, чтобы после их выдвижения «заявить, что другая сторона не хочет работать совместно, и использовать это как своего рода оправдания агрессивных действий».
Блинкен также отдельно подчеркнул, что НАТО никогда не давала обещаний России о нерасширении альянса на Восток.

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