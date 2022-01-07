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В Киеве возмутились из-за слов Зеленского на встрече с Нехаммером

Киевский политик Гольдарб возмутился из-за слов Зеленского о тесных связях с Австрией

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РИА «Новости»

Киевский политик Максим Гольдарб назвал оскорбительными для украинцев слова президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Меня настолько покоробила фраза Зеленского на встрече с австрийским канцлером о том, что наши народы связывают давние тесные исторические отношения. Почему покоробила? Называть рабство в Австро-Венгерской империи, которое было уготовано части сегодняшней Украины — Галичине — близкими историческими отношениями, по-моему, свинство», — пояснил политолог.

По его мнению, Украина чувствовала себя намного лучше в любой форме содружества с ближайшими соседями. Так, отметил он, после включения части страны в состав Русского царства в 1654 году была эпоха процветания и прекратились набеги кочевников и поляков. В то же время западные державы, считает Гольдарб, относятся к стране хищнически, «пожирая» все, что дает эта земля и населяющие ее люди.

Решением Переяславской рады — собранием представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, которое прошло 8 января 1654 года в Переяславе территории Войска Запорожского объединили с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю.

Ранее киевский писатель и философ Петр Кралюк назвал части пяти российских регионов украинскими землями. По его мнению, советское руководство было виновно в раздаче украинских территорий другим республикам и русификации земель. Кралюк также заявил, что в составе России находится «немало украинских этнических территорий». Одной из них он посчитал Стародубщину, а второй — Восточную Слабожанщину.

В заключение автор обвинил советские и российские власти в русификации местности, которая началась с 30-х годов XX века.

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