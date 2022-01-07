США призвали власти Казахстана к «пропорциональному ответу» на протесты

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна обеспокоена режимом ЧС в Казахстане и призывает власти республики к «пропорциональному ответу» на протесты. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Мы очень обеспокоены режимом ЧС в Казахстане, мы предупредили власти, что отвечать нужно пропорционально, подходящим образом, таким, который согласуется с правами протестующих», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате задержали более 100 участников террористических акций.

Пресс-служба МВД Казахстана сообщила о задержании 3 811 участников протестов по всей республике. До этого стало известно о 25 погибших и 18 раненых. Со стороны силовиков умерли 18 человек, пострадали более 740 сотрудников правоохранительных органов.

В стране был задержан также криминальный авторитет Арман Джумальгедиев по прозвищу «Дикий». При задержании он пытался оказать сопротивление. Сообщалось, что у него было изъято четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.