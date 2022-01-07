Косачев: у США нет оснований проверять законность миссии ОДКБ в Казахстане

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев в интервью Sputnik заявил, что США и другие страны вне ОДКБ не могут проверять действия членов организации на предмет какой бы то ни было законности.

«Никаких оснований ни у США, ни у любой другой страны, находящейся вне ОДКБ, что бы то ни было проверять по действиям стран-членов ОДКБ в отношении друг друга нет по определению», — отметил зампредседателя Совфеда.

По его словам, реакция западных стран была ожидаемой, поскольку те же США не любят, когда все проходит не по оптимальному для них сценарию или без их ведома

Косачев убежден в том, что протесты возникли спонтанно, а их причиной стали «ошибочные действия властей», которые кратно повысили цены на газ. Он напомнил, что в Казахстане уровень благосостояния населения не такой высокий, поэтому подобные решения кабмина были крайне критически восприняты местными жителями.

Однако он подчеркнул, что впоследствии события стали развиваться по иному сценарию. Появились политические требования, а среди протестующих оказались боевики с Ближнего Востока.

Сенатор назвал корректными действия казахстанских властей по инциации миротворческой операции, и именно они примут окончательное решение о прекращении миссии ОДКБ. Он заявил, что организация окажет гуманитарную помощь Казахстану в случае, если такая необходимость возникнет.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге. Cумма ущерба от беспорядков в Казахстане предварительно составила около $100 млн.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила в ходе брифинга, что США пока не знают о законности отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан.