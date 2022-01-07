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Orda.kz: Назарбаев и его дочери покинули Казахстан

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Alexei Nikolsky/Sputnik/Kremlin Pool/AP

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан, пишет Orda.kz со ссылкой на собственные источники.

По их данным, в стране остается только старший брат Болат Назарбаев.

«Обращает на себя внимание, что с начала политического кризиса в Казахстане ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имени Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Не говоря уже о том, что не сообщают, где они и что с ними. У нас есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан», — пишет издание.

Назарбаев сложил полномочия в марте 2019 года. При этом он наделен статусом лидера нации и сохранил за собой пост председателя Совета безопасности, а также остался председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета.

На фоне протестов и погромов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил на себя должность председателя Совбеза. После этого протестующие в Талдыкоргане снесли памятник Назарбаеву.

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