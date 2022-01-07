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Захарова заявила, что в Рождество она была всей душой с миротворцами ОДКБ

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МИД России/VK

Официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова заявила, что в рождественскую ночь она всей душой с миротворцами, которые были отправлена по решению ОДКБ в Казахстан.

«В это Рождество всей душой с миротворцами, которые отправились сегодня утром по решению ОДКБ восстанавливать мир и порядок по просьбе дружественного Казахстана. Мысли и молитвы о защитниках», — написала дипломат 6 января в своем Telegram-канале.

В крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки. Здесь сложилась наиболее тяжелая ситуация, бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. Протестующие вооружены не только подручными средствами, но и огнестрельным оружием. Со вчерашнего дня в Алма-Ате идет контртеррористическая операция, в город введены военные. Стрельба на улицах города не утихает.

Были разграблены и разгромлены множество магазинов, в том числе крупнейшие торговые центры: Mega Alma-Ata, Esentai, Promenade, ЦУМ. Протестующие валили на землю светофоры, крушили банкоматы, били стекла государственных учреждений. В витрину одного из отделений банков неизвестные въехали прямо на угнанном бульдозере. В захваченном здании администрации мародеры нашли сейфы с деньгами, которые смогли вскрыть. Наличные участники беспорядков делили между собой.
Около 22.00 мск в Алма-Ате началась контртеррористическая операция. В город вошли военные и начали зачищать районы от бунтующих, мирных граждан попросили не выходить на улицы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе брифинга, что США пока не знают о законности отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан.

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