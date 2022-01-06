Талибы* призвали к мирному решению ситуации в Казахстане

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) отслеживает ситуацию в Казахстане и призывает стороны к мирному диалогу, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь афганского МИД Абдул Кахара Балхи заявил, что талибы, будучи соседом и торговым партнером Казахстана, внимательно следят за происходящим в стране. Они обеспокоены недавними беспорядками и призвали правительство и протестующих разрешить разногласия посредством диалога и взаимопонимания.
Представитель министерства подчеркнул необходимость сохранения безопасности и политической стабильности, как основных условий для развития экономики и роста благостояния людей.
Ранее ООН получила уведомление ОДКБ об отправке сил в Казахстан в рамках существующих двусторонних договоренностей
Ситуация в Казахстане остается напряженной. Накануне на фоне протестов и погромов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».
В страну уже прибыло первое подразделение российских миротворцев.