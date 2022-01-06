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Все здания госорганов в Алма-Ате находятся под контролем властей

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Павел Михеев/Reuters

Все здания госорганов в казахстанской Алма-Ате находятся под контролем властей республики, сообщает местный портал «Хабар-24».

В числе освобожденных силовиками зданий — бывшая резиденция президента Казахстана и акимат (районная государственная администрация) города.

Ранее сообщалось, что в Кызылординской области, расположенной на юге Казахстана, проводится антитеррористическая операция. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на заявление главы региона Гульшары Абдыкаликовой.

Она сообщила, что в регионе действует красный уровень террористической опасности. По ее данным, в беспорядках пострадали 168 человек.

В МВД Казахстана заявили, что тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение. В регионах Казахстана усилено патрулирование, выставлены блок-посты, а также ведется задержание нарушителей правопорядка.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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