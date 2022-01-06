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Лукашенко: Казахстан отдать нельзя

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что свержение существующей власти Казахстана стало бы «подарком» некоторым силам, и поэтому нельзя отдавать страну. Фрагмент его выступления опубликовало агентство РИА «Новости».

«Мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя <...>, потому что это будет такой подарок, как Украина для Америки, НАТО. Так и там. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли правильно, почему принято решение о вводе миротворческих сил», — заявил Лукашенко.

Также в ходе заседания белорусский президент подчеркнул, что сторонам конфликта в Казахстане необходимо договариваться, передает Telegram-канал «Пул №3».

«Они должны понимать, казахстанцы, что это их страна, и другой не будет. Перевернуть страну – дорого будет ее потом восстанавливать. Поэтому надо, по-народному говоря, пойти, встать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту трещину сгладить, которая наметилась. И садиться с властью, с Токаевым, для переговоров и выстраивания своего государства», — заявил он.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров призвал депутатов не мешать отправке киргизских военнослужащих в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ. По его словам, миротворцы отравляются в Казахстан не для того, чтобы «стрелять в братьев-казахов», а для того, чтобы помогать укреплению стабильности.

5 января на фоне погромов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь.

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