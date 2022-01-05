Токаев сменил главу национальной безопасности Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов освободил от должности председателя Комитета национальной безопасности – начальника Службы охраны президента Казахстана Карима Масимова. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Также указом президента начальником Службы государственной охраны был назначен Сакен Исабеков, а заместителем председателя Комитета национальной безопасности и директором Службы специального назначения «А» стал Берик Кунанбаев.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

На фоне разворачивающихся в стране событий премьер-министр Аскар Мамин и его правительство ушли в отставку.