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«Страна.ua»: протесты в Казахстане координирует оппозиционер Аблязов со штабом в Киеве

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Павел Михеев/Reuters

Протестами в Казахстане руководит казахский оппозиционер Мухтар Аблязов, штаб которого находится в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua»

Аблязов на своей странице в Facebook обратился к участникам протестов, призвав их «координировать действия». По данным издания, номера, которые были указаны в опубликованном им обращении, имеют коды украинских операторов.

По информации портала, эти номера в сети упоминались еще в июле 2021 года, по ним можно быть связаться с киевским штабом.

Ранее протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана.

В Казахстане беспорядки продолжаются с 2 января, в нескольких городах недовольные вышли на улицы, происходят столкновения с полицией. В Алма-Ате и Мангистауской области введен режим чрезвычайного положения.

Несанкционированные акции возникли на фоне роста цен на сжиженный газ. С Нового года стоимость газа на местных автозаправках резко увеличилась. Если в прошлом году его розничная цена в этом регионе составляла 50-60 тенге за литр (около 10 рублей), то с начала этого года на местных заправках цены выросли до 120 тенге за литр (около 21 рубля).

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