В Совфеде ответили на вопрос о помощи Казахстану в урегулировании протестов

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не будет помогать Казахстану урегулировать протесты, это внутреннее дело страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нынешняя ситуация — исключительно внутреннее дело Казахстана. Можно только пожелать дружественному нам народу избежать крайностей и выйти из этой ситуации с сохраненным чувством единства нации, которое всегда было его отличительной чертой», — сказал он.

При этом ранее первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что в случае необходимости Россия будет готова оказать Казахстану любую помощь невоенного характера.

Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

На фоне происходящих событий премьер-министр Аскар Мамин и его правительство ушло в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП в Алма-Атинской и Мангистауской областях. Позже чрезвычайное положение было введено в Нур-Султане.