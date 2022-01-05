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В Госдуме опасаются перерастания протестов в Казахстане в «оранжевую революцию»

Вице-спикер Госдумы РФ Чернышов: в Казахстане все идет по сценарию «оранжевой революции»

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Вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов заявил, что в Казахстане все идет по сценарию «оранжевой революции». Об этом сообщает URA.RU.

Так он прокомментировал протесты граждан на фоне подорожания цен на газ в республике.

«Сначала находят повод для того, чтобы вывести людей на площади в экономических причинах — высокая цена на газ. Люди выходят на улицы, проходит час-другой и уже во главе угла — политические лозунги и призывы», — выразил мнение Чернышов.

Он напомнил, что недавно в Санкт-Петербурге состоялся неофициальный саммит лидеров СНГ. По словам вице-спикера, это не понравилось Западу.

«Безусловно, единство лидеров Казахстана, приверженность курса кооперации с Москвой не нравится лондонскому и вашингтонскому обкому. И эти ребята не сидят без дела… Дело Шарпа будет жить», — добавил парламентарий.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

На фоне происходящих событий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку премьер-министра Аскара Мамина и его правительства.

Ранее в казахстанском Жанаозене активисты предъявили властям пять требований.

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Протесты в Казахстане
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