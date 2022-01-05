Евросоюз требует участия в переговорах России с США и НАТО

Европейский союз рассчитывает принять участие в предстоящих переговорах России с США и НАТО по вопросам гарантий безопасности. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

Отмечается, что европейские страны не хотят быть нейтральными наблюдателями, в то время как речь в переговорах будет идти о них. Также ЕС озадачивает тот факт, что он лишается возможностей отвечать на «действия» РФ.

По данным издания, несмотря на желание участвовать в саммите, Евросоюз не может даже согласовать текст совместной декларации НАТО — ЕС. Это связано с тем, что некоторые страны, в том числе Франция, настаивают на том, что Евросоюзу требуется больше стратегической автономии в вопросах обороны и безопасности.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности противоречат порядкам безопасности Европы. По его словам, несмотря на то, что Москва предъявила требования США и НАТО, Европа не может оставаться в стороне, особенно когда суверенитет нескольких европейских страны, в том числе Швеции и Финляндии, был поставлен под вопрос политиками вне ЕС.

Переговоры между Россией и США по вопросам безопасности запланированы на 10 января, 12 января состоится встреча с представителями НАТО, на следующий день — с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).