Республиканцы собираются объявить импичмент Байдену

Американский сенатор от штата Тезас Тед Круз заявил, что Республиканская партия планирует объявить импичмент президенту США Джо Байдену, если партия сможет вернуть Палату представителей в 2022 году. Об этом пишет Fox News.

Сенатор заявил, что так республиканцы планируют ответить демократам за попытку импичмента бывшему президенту Дональду Трампу.

«Один из реальных недостатков этого состоит в том, что чем больше вы вооружаете его и превращаете в партизанскую дубину, вы знаете, что хорошо для гуся, хорошо для гусака», - сказал он.

По его словам, шансы на победу республиканцев в Палате представителей 90%, а 50% — на возвращение сената, который сейчас разделен поровну.

Ранее в конгрессе США потребовали объявить импичмент Байдену из-за его сына. Грин обвинила Байдена в попустительстве коррупции, потому что его сын Хантер принимал подарки от граждан других государств в обмен на оказание услуг, а также влиял на политику других стран.

До этого член Палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт призвала отправить в отставку президента Байдена из-за ошибок, который тот совершил при выводе американских войск из Афганистана.