Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Японии заявили, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского... 02:44
В Госдуме заявили, что Запад может использовать протесты в Казахстане 02:33
Экономист рассказала, кому дополнительно повысят пенсии с 2022 года 02:17
В Москве ожидаются резкое похолодание и скачок давления 02:03
В США колумбийцу предъявили обвинения по делу об убийстве президента Гаити 02:00
В Госдепе заявили, что разрешат конфликт России и Украины путем дипломатии 01:43
Zakon.kz: Токаев планирует отправить правительство в отставку из-за протестов 01:40
В Костроме задержали двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки 01:36
Президент Франции Макрон признался, что хочет участвовать в следующих выборах 01:25
США обсудили c Грецией меры по сдерживанию России 01:18

Республиканцы собираются объявить импичмент Байдену

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Американский сенатор от штата Тезас Тед Круз заявил, что Республиканская партия планирует объявить импичмент президенту США Джо Байдену, если партия сможет вернуть Палату представителей в 2022 году. Об этом пишет Fox News.

Сенатор заявил, что так республиканцы планируют ответить демократам за попытку импичмента бывшему президенту Дональду Трампу.

«Один из реальных недостатков этого состоит в том, что чем больше вы вооружаете его и превращаете в партизанскую дубину, вы знаете, что хорошо для гуся, хорошо для гусака», - сказал он.

По его словам, шансы на победу республиканцев в Палате представителей 90%, а 50% — на возвращение сената, который сейчас разделен поровну.

Ранее в конгрессе США потребовали объявить импичмент Байдену из-за его сына. Грин обвинила Байдена в попустительстве коррупции, потому что его сын Хантер принимал подарки от граждан других государств в обмен на оказание услуг, а также влиял на политику других стран.

До этого член Палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт призвала отправить в отставку президента Байдена из-за ошибок, который тот совершил при выводе американских войск из Афганистана.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть