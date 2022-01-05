В Алма-Ате запретили массовые мероприятия, продажу алкоголя и ограничили въезд в город

Указ о введении в Алма-Ате и Мангистауской области чрезвычайного положения из-за протестов предусматривает введение ограничений на въезд, выезд и проведение массовых мероприятий, а также запрет на продажу спиртного. Об этом говорится в документе на сайте президента Казахстана.

В указе говорится об ограничении на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе Алматы. У граждан будут проверять документы и проводить досмотр, в том числе автомобилей.

В Алма-Ате ограничивается въезд и выезд, запрещаются массовые мероприятия и забастовки. У жителей города проведут изъятия оружия и боеприпасов, а также ядовитых веществ.

«Запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции», — говорится в указе.

До этого сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации в двух регионах страны — в Алматы и Мангистауской области. Согласно указу, режим ЧС вступает в силу 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года. Токаев заявил, что надеется на благоразумие граждан.

На западе Казахстана уже несколько дней не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. С Нового года стоимость газа на местных автозаправках резко увеличилась. Если в прошлом году его розничная цена в этом регионе составляла 50-60 тенге за литр (около 10 рублей), то с начала этого года на местных заправках цены выросли до 120 тенге за литр (около 21 рубля).