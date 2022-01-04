В ООН заявили, что готовы к любым событиям вокруг Украины

Совет безопасности (СБ) ООН готов к любым вариантам развития ситуации вокруг Украины и внимательно следит за тем, что происходит. Соответствующее заявление на пресс-конференции сделала постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль, чья страна будет выполнять обязанности председателя в Совбезе ООН в январе, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, что сделает СБ ООН в случае обострения ситуации вокруг Украины, она указала, что говорить о конкретных шагах в этом случае пока рано.

В свою очередь официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил надежду, что итогом консультаций России с США, НАТО и ОБСЕ по вопросам безопасности станет деэскалация напряженности в этом регионе.

4 января в НАТО подтвердили, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2022 года. В альянсе отметили, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

Позднее сообщалось, что главы Министерств иностранных дел НАТО проведут экстренную видеоконференцию 7 января для обсуждения требований России по вопросам гарантий безопасности.

15 декабря российский МИД России передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.