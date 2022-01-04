Президент Казахстана заверил, что власть в стране не падет

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации заявил, что власть в стране не падет. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства попросил соотечественников проявить благоразумие и не поддаваться «на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности». По его словам, призывы атаковать служебные помещения военных и гражданских ведомств являются абсолютно незаконными.

«Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет», — заявил Токаев.

При этом он добавил, что все законные требования митингующих будут учтены властями.

Ранее Токаев обратился к протестующим в Актау с призывом не идти на поводу у деструктивных элементов.

При этом, протестующие в Актау, которым правительство страны пообещало снизить цены на газ, выступили с новым требованием — казахстанский президент должен приехать к ним на встречу.

На западе Казахстана уже несколько дней не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. С Нового года стоимость газа на местных автозаправках резко увеличилась. Если в прошлом году его розничная цена в этом регионе составляла 50-60 тенге за литр (около 10 рублей), то с начала этого года на местных заправках цены выросли до 120 тенге за литр (около 21 рубля).