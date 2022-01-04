Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Силовики применили против митингующих в Алматы светошумовые гранаты 22:14
Ротенберг — о назначении главным тренером СКА: я был рядом. Можно сказать, был... 22:14
В США заявили, что готовы помогать Украине энергоресурсами 22:00
Этап Кубка мира по лыжам во Франции отменен из-за коронавируса 21:52
МИД России счел провокацией решение Косово объявить россиянина персоной нон грата 21:46
В Казахстане произошли столкновения после обещания властей снизить цены на газ 21:34
Романа Ротенберга признали MVP матча с «Куньлунем» в составе СКА 21:31
В Алматы заблокировали работу мессенджеров 21:24
Стали известны темы переговоров России и НАТО 21:10
Стало известно, сколько денег Большунов заработал на «Тур де Ски» 21:10

Президент Казахстана заверил, что власть в стране не падет

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации заявил, что власть в стране не падет. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства попросил соотечественников проявить благоразумие и не поддаваться «на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности». По его словам, призывы атаковать служебные помещения военных и гражданских ведомств являются абсолютно незаконными.

«Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет», — заявил Токаев.

При этом он добавил, что все законные требования митингующих будут учтены властями.

Ранее Токаев обратился к протестующим в Актау с призывом не идти на поводу у деструктивных элементов.

При этом, протестующие в Актау, которым правительство страны пообещало снизить цены на газ, выступили с новым требованием — казахстанский президент должен приехать к ним на встречу.

На западе Казахстана уже несколько дней не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. С Нового года стоимость газа на местных автозаправках резко увеличилась. Если в прошлом году его розничная цена в этом регионе составляла 50-60 тенге за литр (около 10 рублей), то с начала этого года на местных заправках цены выросли до 120 тенге за литр (около 21 рубля).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть