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Рейтинг Байдена упал до рекордно низкой отметки

Рейтинг президента США Байдена опустился до рекордных 44%

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Kevin Lamarque/Reuters

Рейтинг доверия президента Соединенных Штатов Джо Байдена, проведенный телеканалом CNBC, опустился до 44%.

Из числа опрошенных, почти две трети, 60%, критикуют работу Байдена по восстановлению экономики, и чуть меньше — 55% — считают, что администрация Байдена не справляется с пандемией коронавируса в Соединенных Штатах.

«Разочарование по поводу экономики - главная причина падающей популярности Байдена, поскольку почти все демографические группы объявили это проблемой №1», — указано в исследовании.

Предыдущие опросы телеканала указывали рейтинг одобрения действий Джо Байдена в 46% в сентябре и 51% в апреле 2021 года.

Ранее американцы раскритиковали президента США Джо Байдена за новогоднее поздравление.

Подписчики стали призывать президента США погасить кредиты, предоставленные студентам на обучение. Другие поиронизировали над внешней политикой президента. Кроме того, часть подписчиков выразили негодование по поводу антикоронавирусной политики в США, попросив, в частности, предоставить гражданам бесплатные тесты на COVID-19 и увеличить их количество в стране.

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