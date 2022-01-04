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Депутат парламента Эстонии назвала свою страну «мелким злобным провокатором»

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Oudekki Loone/Facebook

Депутат эстонского парламента от правящей коалиции Оудекки Лооне в Facebook потребовала от министра обороны прекратить провокации против России/

«Господин министр обороны, пожалуйста, следите за тем, чтобы ваши бюрократы не предпринимали шагов, которые наносят серьезный ущерб дипломатическим позициям Эстонии!» — пишет Лооне.

Она заявила, что Эстония не имеет права нарушать Минские договоренности и поставлять Украине вооружение.

«Складывается впечатление, что часть сотрудников нашего министерства обороны хочет, пусть косвенно, но все же ввязаться в войну с Россией. Продемонстрировать этим Европе и США свою заботу об Украине, заранее зная, что их согласия мы не получим, — тоже так себе дипломатическая стратегия. Единственный месседж здесь с нашей стороны — Эстония является мелким злобным провокатором», — написала Лооне.

Ранее минобороны Эстонии заявило о планах поставить на Украину Javelin и гаубицы.

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