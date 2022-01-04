Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Норвегии задержали гражданина России 14:41
Вяльбе о победе Непряевой в «Тур де Ски»: плакала и радовалась!... 14:39
Подозреваемые по делу о смертельном отравлении алкоголем в Балашихе... 14:36
ВОЗ отслеживает обнаруженный во Франции новый штамм коронавируса 14:35
Суд отклонил иск «мальчика» со спорной обложки Nirvana 14:28
Российская лыжница впервые в истории выиграла многодневку «Тур де Ски» 14:19
Главы МИД НАТО проведут внеочередную встречу по России 14:17
Экипаж грузового судна в Охотском море подал сигнал бедствия 14:13
Российская лыжница Непряева выиграла общий зачет «Тур де Ски» 14:10
В США назвали способ заставить Россию и Китай уважать Байдена 14:02

В России с 1 января засекретили данные о закупках силовых ведомств

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
ФСБ РФ/РИА «Новости»

С 1 января 2022 года вступило в силу распоряжение правительства России, согласно которому закупки по линии ФСО, СВР, ФСБ, Росгвардии и министерства обороны РФ, их подведомственных учреждений и государственных унитарных предприятий будут засекречены. Ранее в этом списке фигурировали только ФСБ, Минобороны и СВР. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение 30 октября прошлого года подписал премьер Михаил Мишустин. Согласно документу, указанные ведомства будут проводить закупки на закрытых тендерах.

Впервые закрытые тендеры ввели в 2017 году в качестве ответа на антироссийские санкции со стороны западных стран.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что засекречивание закупок двух силовых структур связано с гостайной. Об этом же говорят и в Госдуме. Эксперты отмечают, что сведения о коррупции били по репутации силовиков, с чем государство мириться не намерено. Подробности читайте в материале «Газеты.RU».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть