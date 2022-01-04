В России с 1 января засекретили данные о закупках силовых ведомств

С 1 января 2022 года вступило в силу распоряжение правительства России, согласно которому закупки по линии ФСО, СВР, ФСБ, Росгвардии и министерства обороны РФ, их подведомственных учреждений и государственных унитарных предприятий будут засекречены. Ранее в этом списке фигурировали только ФСБ, Минобороны и СВР. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение 30 октября прошлого года подписал премьер Михаил Мишустин. Согласно документу, указанные ведомства будут проводить закупки на закрытых тендерах.

Впервые закрытые тендеры ввели в 2017 году в качестве ответа на антироссийские санкции со стороны западных стран.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что засекречивание закупок двух силовых структур связано с гостайной. Об этом же говорят и в Госдуме. Эксперты отмечают, что сведения о коррупции били по репутации силовиков, с чем государство мириться не намерено. Подробности читайте в материале «Газеты.RU».