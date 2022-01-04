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Сенатор Пушков заявил, что США разваливаются как карточный домик

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Владимир Трефилов/Reuters

Президент США Джо Байден никогда не сможет вернуть своей стране имидж «правового прозрачного демократического» государства. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Этот образ и прежде был ложным, но после скандальных выборов 2020 года он рухнул окончательно», — написал он.

По его словам, на фоне разоблачений о массовом разворовывании помощи пострадавшим от коронавируса Соединенные Штаты сейчас выглядят ломающимся карточным домиком.

В декабре прошлого года американские СМИ сообщили, что в США аферисты с помощью преступных схем похитили около $100 млрд из средств, направленных американскими властями на поддержку населения и бизнеса в пандемию.

Ранее Пушков прокомментировал список санкций, которые американские дипломаты требуют от президента США Джо Байдена ввести в отношении России.

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