Сенатор Пушков заявил, что США разваливаются как карточный домик

Президент США Джо Байден никогда не сможет вернуть своей стране имидж «правового прозрачного демократического» государства. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Этот образ и прежде был ложным, но после скандальных выборов 2020 года он рухнул окончательно», — написал он.

По его словам, на фоне разоблачений о массовом разворовывании помощи пострадавшим от коронавируса Соединенные Штаты сейчас выглядят ломающимся карточным домиком.

В декабре прошлого года американские СМИ сообщили, что в США аферисты с помощью преступных схем похитили около $100 млрд из средств, направленных американскими властями на поддержку населения и бизнеса в пандемию.

Ранее Пушков прокомментировал список санкций, которые американские дипломаты требуют от президента США Джо Байдена ввести в отношении России.