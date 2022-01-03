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Президент Ирана предложил судить Трампа

Президент Ирана Раиси: Трамп должен предстать перед судом за убийство Сулеймани

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Reuters

Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе митинга обратился с требованием осудить ответственных за убийство руководителя сил спецназначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, сообщает ТАСС.

«Экс-президент США Дональд Трамп и бывший руководитель госдепартамента Майкл Помпео должны предстать перед судом и ответить за совершенное преступление. Если справедливость не восторжествует, то последует возмездие со стороны иранского народа», — заявил глава государства.

Раиси назвал руководителя «Аль-Кудс» «великим полководцем», который после своей смерти оставил «школу сопротивления захватившим землю врагам».

Ранее в Ираке судья следственного суда Багдада выписал ордер на арест на тот момент действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по обвинению в убийстве Касема Сулеймани.

Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.

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