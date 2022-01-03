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Названа дата переговоров Козака с советниками лидеров Германии и Франции

Замглавы администрации президента РФ Козак 6 января встретится с советниками лидеров ФРГ и Франции

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет переговоры с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в офисе главы РФ.

«Встреча пройдет по приглашению российской стороны», — сказал он.

Ранее Reuters со ссылкой на источник в немецком правительстве сообщало, что Плетнер и Козак планируют обсудить в январе ситуацию вокруг Украины. По словам собеседника агентства, целью переговоров станет снижение политической напряженности, которая накопилась в последнее время между Россией, Украиной, Евросоюзом и США.

Позднее кабинет министров Германии подтвердил планы по проведению переговоров Плётнера с Козаком.

Представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что немецкое правительство стремится способствовать деэскалации конфликта между Россией и Западом и в этих целях Берлин стремится оживить нормандский формат.

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