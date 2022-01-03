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В Госдуме призвали убрать мавзолей Ленина с Красной площади

Вице-спикер Госдумы Чернышов призвал убрать с Красной останки лидеров СССР

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил убрать с Красной площади останки известных деятелей эпохи СССР и вынести тело Ленина из Мавзолея, передает РИА «Новости».

«Все это (захоронения. — Прим. ред.) возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов», — выразил мнение парламентария.

Он уточнил, что его партия вносила в Госдуму несколько законопроектов на эту тему.

По словам Чернышова, присутствие на Красной площади комплекса захоронений — это «издевательством над людьми». Он выразил уверенность в том, что уже пришло время Сталину и Ленину и их последователям найти «свой покой со всеми необходимыми атрибутами».

Некрополь с останками выдающихся деятелей Советского союза расположен у Кремлевской стены. В стену замурованы урны с прахом революционеров, военачальников, иностранных коммунистов и других людей.

Тело Ленина находится в мавзолее с 1930 года, в свое время там также лежал саркофаг с телом Иосифа Сталина, но затем его перенесли к Кремлевской стене, где в том числе покоятся останки Феликса Дзержинского, Леонида Брежнева и других.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о выносе тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади на повестке дня не стоит.

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