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Британия отговаривала афганцев от эмиграции

Independent: британские власти оплатили информационную кампанию против эмиграции из Афганистана

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Mark Andries/U.S. Marine Corps/Handout via Reuters

Правительство Великобритании потратило более £700 тыс. на информационную кампанию, в ходе которой которой жителям Афганистана рекомендовали оставаться в стране. Об этом сообщает Independent.

В расследовании газеты утверждается, что министерство внутренних дел Соединенного Королевства с 2016 года заплатило компании Seefar не менее £702 тыс. за «изменением миграционного поведения» афганцев.

Как выяснили журналисты, Seefar среди прочего стоит за сайтами on-the-move.org и themigrantproject.org, которые позиционируются как сервисы, позволяющие потенциальным мигрантам принимать осознанные решения.

Британские власти планируют выделить Seefar еще порядка £500 тыс. на новую «стратегию сдерживания организованной иммиграционной преступности и оказания влияния на коммуникационную стратегию», пишет Independent со ссылкой на публичный отчет о сделке.

В министерстве отказались раскрывать детали сотрудничесnва с Seefar.

Ранее Independent сообщила о тысячах помогавших британским военным афганцах, которые остались в стране после прихода к власти движения «Талибан» (организация запрещена в России) и теперь вынуждены скрываться.

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