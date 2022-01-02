Британия отговаривала афганцев от эмиграции

Правительство Великобритании потратило более £700 тыс. на информационную кампанию, в ходе которой которой жителям Афганистана рекомендовали оставаться в стране. Об этом сообщает Independent.

В расследовании газеты утверждается, что министерство внутренних дел Соединенного Королевства с 2016 года заплатило компании Seefar не менее £702 тыс. за «изменением миграционного поведения» афганцев.

Как выяснили журналисты, Seefar среди прочего стоит за сайтами on-the-move.org и themigrantproject.org, которые позиционируются как сервисы, позволяющие потенциальным мигрантам принимать осознанные решения.

Британские власти планируют выделить Seefar еще порядка £500 тыс. на новую «стратегию сдерживания организованной иммиграционной преступности и оказания влияния на коммуникационную стратегию», пишет Independent со ссылкой на публичный отчет о сделке.

В министерстве отказались раскрывать детали сотрудничесnва с Seefar.

Ранее Independent сообщила о тысячах помогавших британским военным афганцах, которые остались в стране после прихода к власти движения «Талибан» (организация запрещена в России) и теперь вынуждены скрываться.