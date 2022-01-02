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В Германии объяснили, кто решает вопрос о членстве Украины в НАТО

Член немецких «Зеленых» Нурипур: Украина сама должна решить, хочет ли вступить в НАТО

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Global Look Press

Украина должна самостоятельно принять решение о вступлении в НАТО, об этом в интервью немецкой медиагруппы Funke рассказал претендент на пост главы немецкой партии» Союз-90»/«Зеленые» Омид Нурипур.

«Альянс решил не закрывать дверь [Украине]. Вопрос присоединения той или иной страны к альянсу решается не в Берлине, не в Москве, не в Брюсселе и не в Вашингтоне. <...> Украина сама должна решить, хочет ли она вступить в НАТО, и тогда мы поговорим о том, соблюдены ли критерии», — подчеркнул политик.

Он объяснил, что НАТО не в праве решать этот вопрос. И, тем более, заметил Нурипур, решать его посредством договоров с Россией о «неприсоединении третьей стороны к блокам». То же самое касается Грузии и Молдавии.

По его мнению, МИД Германии работает над решением украинской проблематики по принципу «дипломатии и диалога». Он не ответил на вопрос о необходимости поставок оружия армии Украины.

Ранее в статье для The National Interest сообщалось, что США могут пожертвовать странами Балтии ради стратегического соглашения с Россией.

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