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Ким Чен Ын готовится к «великой смертельной схватке»

KCNA: Ким Чен Ын на пленуме партии завил о необходимости выиграть «великую схватку»

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Associated Press

Председатель КНДР Ким Чен Ын в ходе выступления на пленуме партии заявил о необходимости выиграть «великую смертельную схватку» в 2022 году. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (KCNA)

IV пленум центрального комитета Трудовой партии КНДР (ТПК) VIII созыва прошел с 27 по 31 декабря. Как сообщает агентство, на нем были затронуты такие темы как бюджет Северной Кореи на 2022 год, проделанные в 2021 году работы и планы на 2022 год, аграрный вопрос, изменения в уставе ТПК и организационный вопрос. По итогам пленума было обнародовано постановление, одобренное единогласно.

«Генеральный секретарь (Ким Чен Ы – ред.) заявил, что борьба 2022 года – грандиозная смертельная борьба, которую нужно решительно развернуть и обязательно выиграть без малейших задержек ради всестороннего развития социализма, ради великого северокорейского народа и любимых потомков», — говорится в сообщении KCNA.

Ким Чен Ын заявил, что партия и народ КНДР должны достигнуть победы в 2022 году, как это произошло в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын показался на публике в неважной физической форме.

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