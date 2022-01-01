Макрон рассказал о планах Франции как председателя Совета ЕС

Франция, которая с 1 января 2022 года стала председателем Совета Европейского союза вместо Словении, намерена укреплять суверенитет Европы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении, передает France 24.

По словам французского лидера, суверенная Европа — это та Европа, которая может «контролировать свои границы». Глава государства отметил, что кризис на восточной границе Европейского союза продемонстрировал, как важно защищать свои территории.

В связи с этим Макрон подчеркнул, что защита границ — это главный приоритет и условие для обеспечения безопасности жителей Европы и принятия миграционного вызова. Помимо прочего, считает глава Франции, это предотвратит появление ситуаций высокой напряженности и гибридных войн.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции, посвященной председательству страны в Совете ЕС, заявил, что намерен изменить правила Шенгенской зоны.