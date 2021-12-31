Саакашвили в канун Нового Года рассказал, что у него есть внебрачная дочь

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили признался, что у него с грузинской певицей Софией Нижарадзе есть дочь Элис Мария Саакашвили. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Это первый Новый год, когда из экранов телевизоров вместе со своей мамой вас будет приветствовать самая маленькая участница новогоднего концерта телеканала Mtavari Arkhi Элис Мария Саакашвили — моя самая любимая девочка и самая маленькая дочь», — написал он.

Экс-глава Грузии также поздравил жителей страны с наступающий Новым годом и пожелал, чтобы 2022 стал годом перемен.

Накануне Саакашвили вернулся в тюрьму после лечения в военном госпитале после голодовки. По его словам, он «физически слабый, но морально мужественный». Его сторонники заявили, что власти силой вернули Саакашвили в тюрьму, он сам этого не хотел.

В октябре Саакашвили сообщил, что состоит в отношениях с украинским депутатом Елизаветой Ясько.