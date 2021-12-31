Саакашвили анонсировал новую «решительную атаку»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал в Facebook, что восстанавливается после «реабилитации» и его радует «вера в победу».

«Что бы они ни делали, я их совсем не боюсь. <...> Теперь главное единство и подготовка к решительной атаке. Скоро наступит время этой атаки», — отметил политик, не уточнив, что именно имеет в виду.

Накануне Саакашвили вернулся в тюрьму после лечения в военном госпитале после голодовки. По его словам, он «физически слабый, но морально мужественный». Его сторонники заявили, что власти силой вернули Саакашвили в тюрьму, он сам этого не хотел.

Ранее у Саакашвили диагностировали депрессию и посттравматическое расстройство.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили назвал себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья.