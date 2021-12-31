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Глава МИД Германии Бербок не поддержала идею поставок оружия Украине

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Stefanie Loos/Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в беседе с dpa не поддержала идею поставок оружия Украине. Текст интервью размещен на сайте МИД ФРГ.

«Страны G7, а также Европейский Союз очень ясно дали понять, что дальнейшая военная эскалация на границе с Украиной и, прежде всего, нарушение международного права и нарушение суверенитета Украины будет иметь огромные политические и экономические последствия для России. Но теперь задача — не допустить дальнейшей эскалации», – сказала Бербок.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, значит ли это отказ от поставок оружия Украине, министр ответила, что «дальнейшая военная эскалация не принесет Украине дополнительной безопасности».

24 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с немецким коллегой Анналеной Бербок подчеркнул настрой России на выстраивание диалога с новым правительством Германии.

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