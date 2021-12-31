Захарова рассказала об «антикорпоративе» в МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Газете.Ru» рассказала, как возглавляемый ей департамент информации и печати ведомства отметил завершение 2021 года.

«У нас антикорпоратив. До ковида у нас была традиция: мы собирались департаментом, сами придумывали программу, сами скидывались и в один из последних дней уходящего года устраивали вечера. В этот раз мы отмечали Новый год символически, но весело. 30 декабря спонтанно организовали. В этом году это в большей степени была возможность друг друга увидеть. Многие работали на удаленке. Да и в принципе старались соблюдать максимальные меры предосторожности целый год. Поэтому всем департаментом собрались в последний рабочий день года», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, в условиях ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил сотрудников департамента с наступающим Новым годом онлайн, хотя обычно присутствовал на таких мероприятиях лично.

Полный текст интервью Марии Захаровой о новогодних традициях, корпоративах и подарках читайте на «Газете.Ru».