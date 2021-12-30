В Каменске-Уральском объяснили, почему депутат пожелал смерти врагам

В администрации Каменска-Уральского пожелание смерти врагам, озвученное спикером местной думы Валерием Пермяковым на городском празднике, объяснили патриотичностью и эмоциональностью. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Он просто патриотичный и эмоциональный человек», — заявили в пресс-службе мэрии добавив, что Пермяков был трезв во время выступления.

Поздравляя горожан с наступающим Новым годом на празднике, устроенном в Парке трубников, парламентарий заявил: «За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью — гип-гип ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!».

Перед этим он высоко оценил установленный в парке новогодний городок.

Речь депутата заснял на смартфон один из зрителей, позже оно было опубликовано в соцсетях.