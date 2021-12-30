Washington Post узнала, что Байден намерен обсуждать с Путиным

Газета The Washington Post сообщила о планах президента США Джозефа Байдена донести до российского коллеги Владимира Путина, что в случае «нападения» на Украину в отношении Москвы будут введены экономические санкции.

Телефонные переговоры глав государств пройдут 30 декабря по инициативе российской стороны. Издание отмечает, что Байден планирует продемонстрировать готовность начать «дипломатическое урегулирование», но России сначала необходимо «показать желание» приступить к деэскалации обстановки в регионе.

В противном случае, если ситуация усугубится, то США — помимо экономических санкций — расширят свое присутствие в Европе и предоставят Украине расширенную помощь.

Ранее в Белом доме сообщили, что телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина запланирован в четверг, 30 декабря, на 15.30 по вашингтонскому времени (23.30 мск). В администрации президента США уточнили, что разговор состоится в закрытом режиме. Там также уточнили, что Байден намерен обсудить «ряд тем, в том числе предстоящие дипломатические переговоры с Россией».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что итоги переговоров не могут привести к отмене консультаций двух стран по безопасности и стратегической стабильности.