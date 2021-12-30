Матвиенко оценила вероятность создания единого парламента России и Белоруссии

В интервью «России-24» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила возможность образования единого парламента с Белоруссией, однако подчеркнула, что пока об этом очень рано говорить.

Она напомнила о согласовании 28 дорожных карт по многовекторной интеграции между правительствами двух стран и отметила, что этот шаг усилит потенциал стран, а также позволит Минску комфортно развиваться в экономическом плане. Однако, по мнению Матвиенко, «предстоит большая работа» по привидению законодательств к общему знаменателю и по «синхронизации» действий.

«У нас граждане Белоруссии и России могут жить в одной или другой стране, учиться в том или ином университете, иметь равные права на труд <...> Если так жизнь поставит, что нужен будет единый парламент, может быть, мы к этому придем. Но не надо форсировать эти процессы», — призвала спикер Совфеда.

Матвиенко рассказала о деятельности межрегиональных форумов, которые позволяют «снизу» форсировать интеграцию РФ и Белоруссии.

9 сентября в Москве прошла встреча президентов России и Белоруссии, в ходе которой согласовали 28 союзных программ, определяющих дальнейшую интеграцию двух стран. 4 ноября главы государств утвердили эти программы в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло по видеосвязи.