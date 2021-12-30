Захарова назвала Зеленского угрозой Украине и Европе

Президент Владимир Зеленский мог стать угрозой для Украины, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, комментируя новую украинскую стратегию информационной безопасности.

«Мне кажется, сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы, в том числе и в контексте сохранения демократических принципов и основ», — сказала глава департамента информации и печати МИД РФ.

Захарова отметила, что разобщенность украинцев «достигла каких-то катастрофических масштабов».

Ранее Зеленский утвердил стратегию внешней политики Украины, предполагающую противодействие Москве и курс в НАТО.

В тексте соответствующего документа говорится, что основа внешней политики страны — приобретение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО. Также, одним из приоритетов называется противодействие России, обеспечение независимости и государственного суверенитета страны и восстановление ее территориальной целостности. Кроме того, стратегия предполагает развитие экспорта, привлечение инвестиций из-за рубежа, защиту прав граждан Украины за границей и продвижение положительного имиджа страны в мире.